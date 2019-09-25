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Satrançta Mücahit Sazlık dönemi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Satrançta Mücahit Sazlık dönemi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:03
Satrançta Mücahit Sazlık dönemi

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 21 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşti.

Divan Başkanlığına Ali Malek, sekreterler Ayşe Tolgar ve Ahmet Aslım’ın seçildiği Genel Kurulda bir dakikalık saygı duruşunun ardından başkan Halil Şentuğ konuşma yaptı. Faaliyet raporu Başkan Halil Şentuğ tarafından okunup aklandıktan sonra, Mali Rapor Sayman Arcan Ekdal tarafından okundu ve aklandı.

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Federasyona üye 23 aktif kulüp ve dernekten 17 delegenin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurulda başkanlığa tek aday olarak katılan Mücahit Sazlık ve Yeni Yönetim Kurulu; Ahmet Kansal, Tolga Öztürk, Özgür Şeb, Ayşe Tolgar, Ahmet Aslım, Rüçhan Giriş, Şahin Şahmaran ve Hüseyin Boyacıgil, 16 evet, 1 çekimser oyla seçildiler.

Başkan Mücahit Sazlık yaptığı konuşmada kendisini bu göreve layık görüp seçmelerinden dolayı kulüp ve dernek temsilcilerine teşekkür etti. Ceza ve Disiplin Kurulu başkanlığına Doç. Dr. Hasan Samani, Denetleme Kurulu Başkanlığına Baytun Tuna, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Arcan Ekdal ile Behçet Çelebi seçildi.

Dilek ve temennilerin okunmasından sonra yeni Federasyon Başkanı Mücahit Sazlık, Halil Şentuğ’a hizmetlerinden dolayı Yeni Yönetim Kurulu adına teşekkür plaketi takdim etmiştir. Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını Mücahit Sazlık başkanlığında bugün Federasyon Lokalinde yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Mücahit Sazlık
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