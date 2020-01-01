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Satrançta hamleler yardım için

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası ikinci turu büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Satrançta hamleler yardım için

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası ikinci turu büyük bir mücadeleye sahne oldu.

01 Ocak 2020 Çarşamba 19:37
Satrançta hamleler yardım için

Hayli çekişmeli geçen maçlarda altı takım berabere kaldı.

Universalize Media Satranç Takımı , Doğan Türk Birliği Satranç Takımı , Girne Halkevi Satranç Takımları az farkla da olsa rakiplerine üstünlük sağlayıp haftanın en başarılı takımları ünvanına ulaştılar. 2. Tur sonunda oluşan puan taplosu takımların bir birine yakın güçlerde olduğunu ve onuncu kez yapılan Girne Satranç Turnuvanın çekişmeli geçeceği yorumunu yaptırıyor.

Tur Sonuçları

Universalize Media Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Villaggio Templos Restaurant S T

Türk Birliği Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Pia Bella Satranç Takımı.

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Magic Touch Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı

BSW Holding Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Girne Halkevi Satranç Takımı

2.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

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1. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 10.0 Puan

Girne Halkevi Satranç Takımı 10.0 Puan

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 10.0 Puan

Pia Bella Satranç Takımı. 9.0 Puan

5. Villaggio Templos Restaurant ST 9.0 Puan

6.. Universalize Media Satranç Takımı 8.5 Puan

7. BSW Holding Satranç Takımı 7.5 Puan

8.. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 7.0 Puan

Magic Touch Satranç Takımı 7.0 Puan

10. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 6.0 Puan

11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 6.0 Puan

12. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 6.0 Puan

Anahtar Kelimeler:
Kktc Satranç2020 Girne Satranç Turnuvası
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