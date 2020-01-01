Satrançta hamleler yardım için

Hayli çekişmeli geçen maçlarda altı takım berabere kaldı.
Universalize Media Satranç Takımı , Doğan Türk Birliği Satranç Takımı , Girne Halkevi Satranç Takımları az farkla da olsa rakiplerine üstünlük sağlayıp haftanın en başarılı takımları ünvanına ulaştılar. 2. Tur sonunda oluşan puan taplosu takımların bir birine yakın güçlerde olduğunu ve onuncu kez yapılan Girne Satranç Turnuvanın çekişmeli geçeceği yorumunu yaptırıyor.
Tur Sonuçları
Universalize Media Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Villaggio Templos Restaurant S T
Türk Birliği Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Pia Bella Satranç Takımı.
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı
Magic Touch Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı
BSW Holding Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Girne Halkevi Satranç Takımı
2.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
Girne Halkevi Satranç Takımı 10.0 Puan
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 10.0 Puan
Pia Bella Satranç Takımı. 9.0 Puan
5. Villaggio Templos Restaurant ST 9.0 Puan
6.. Universalize Media Satranç Takımı 8.5 Puan
7. BSW Holding Satranç Takımı 7.5 Puan
8.. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 7.0 Puan
Magic Touch Satranç Takımı 7.0 Puan
10. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 6.0 Puan
11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 6.0 Puan
12. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 6.0 Puan