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Satranç’ta DAÜ çifte şampiyon

Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları geçtiğimiz gün yapılan müsabakalar sonunda tamamlandı

Satranç’ta DAÜ çifte şampiyon

Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları geçtiğimiz gün yapılan müsabakalar sonunda tamamlandı

26 Aralık 2019 Perşembe 20:30
Satranç’ta DAÜ çifte şampiyon

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları geçtiğimiz gün yapılırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi hem erkekler hem de kızlar kategorisinde şampiyon oldu.

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KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları geçtiğimiz gün yapıldı. Lefkoşa’da sabah 10.00 gibi başlayan şampiyona akşamüzeri tamamlandı. Yapılan karşılaşmaların ardından erkekler kategorisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon olurken, ikinci sırayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırayı ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) aldı.

Kızlar kategorisinde ise yine Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) şampiyon olurken, ikinciliği Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), üçüncülüğü ise Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) elde etti.

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler Arası Satranç Müsabakaları
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