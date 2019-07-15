Satranççılar “Yaza Merhaba” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü, Lefkoşa Bölgesi’nde satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak hedefi ile organize ettiği Yaza Merhaba Satranç Turnuvası sürüyor. LTB Kafeterya Salonu’nda (5.Kat) düzenlenen turnuva küçükler (2008 ve sonrası doğanlar), yıldızlar (2004-2007) ve gençler (2000-2003) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştiriliyor.

Açılış hamlesi Başkan Harmancı’dan

Turnuvanın açılış hamlesi LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından yapıldı. LTB ve Spor Kulübü Asbaşkan Akın Aktunç da organizasyon açışlında yer alarak satranççılara başarılar diledi. Turnuva bugün gerçekleştirilecek maçlar ve ödüllerin verilmesi ile tamamlanacak.