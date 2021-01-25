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Sapsızoğlu’ndan ziyaret

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindeki heyet Ekonomi ve Enejji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:07
Sapsızoğlu’ndan ziyaret
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Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindeki heyet Ekonomi ve Enejji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı cimnastik federasyonu başkan ve yetkililerini kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu bugüne dek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, hedeflenen projeler hakkında da Bakan Arıklı’yı bilgilendirdi.

Sapsızoğlu: “Amacımız sağlıklı bireyler yetiştirmek”

3 yaşından beri çocukların hayatlarına dokunulmaya başlandığını anlatan Sapsızoğlu, gelecekte özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. “Cimnastik sporu bütün sporların temelini oluşturduğu için, şampiyon sporcular yetiştirme noktasında biz çok önemli kilit noktadayız. Örneğin futbol 8-9 yaşlarında başlayan takım sporudur. Biz 3 yaşından 8- 9 yaşına kadar çalıştırdığımız çocuk, her branşta şampiyon bireydirler” dedi. Toplum olarak sağlıktaki sıkıntıların bilindiğini, ilaç giderlerinin çok yüksek oranlarda olduğunu bu nedenle küçük yaşta sağlıklı bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu ifade etti. Bu anlamda Cimantistik Federasyonu’nun önemli bir federasyon olduğunu söyleyen Sapsızoğlu, federasyon olarak çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Arıklı: “Yapacağınız çalışmalara desteğe hazırız”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da  Cimantistik Federasyonu’nun ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek federasyonun çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Arıklı cimnastik sporunun çocuklar için önemli bir spor olduğunu belirterek, çocuklarının en iyi şartlarda bu sporu yapmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Arıklı geçmişteki sıkıntıları ve süreci birlikte yaşadıklarının altını çizerek yaşananları yakından bilen ve spor ambaorgosunu delen bir kişiyim dedi.Arıklı amacımız bu ülkede ki gençlerin önünü açmaksa ülkeye uygulanan ambargoları bir şekilde delmekse bunu hepbirlikde yapmamız gerekiyor dedi.Bakan Arıklı bundan sonraki süreçte birlikde yapılacak çalışmaların olacağını söyleyerek  geniş bir toplantıda konuları detaylı bir şekilde masaya yatırılacağını belirtti.Cimnastik Federasyonu’na ihtiyaç duyduğu noktalarda da gerekeli desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Arıklı,Yeni Erenköy’deki salon konusunda da gereken desteği bulmak için çok kısa sürede cevap verileceğinin altını çizdi. Bakan Arıklı “mücadelesini verip çocuklarımıza kazandırdığınız ve kazandıracağınız tesisler cimnastiğin yarınları ve ülkemiz için çok hayati bir misyon üstlenecek” dedi. Görüşme sonrasında Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon adına Bakan Arıklı’ya hediyesini takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan SapsızoğluEkonomi Ve Enejji Bakanı Erhan Arıklı
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