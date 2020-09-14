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Sapsızoğlu’ndan, Türkmen’e vefa ziyareti

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:41
Sapsızoğlu’ndan, Türkmen’e vefa ziyareti
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun eski başkanlarından Vural Türkmen’i ziyaret etti.

Vural Türkmen’e bir de teşekkür plaketi takdim eden Hasan Sapsızoğlu, nezaket ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“KKTC Cimnastik Federasyonu başkanlığı yapmış olan Vural Türkmen’e bir nezaket ziyaretinde bulunarak kendisine, bizlere kattığı değer için teşekkür ettim.

Aynı zamanda Mücahitler Derneği eski başkanı da olan, başkanımız Vural Türkmen’in cimnastik ailesi üzerinde emekleri çok fazladır.

Bizler de geçmişimizi bilerek yürümenin öneminin farkında olarak, köklü geçmişten, güçlü geleceğe ulaşabilmek için Vural Türkmen başkanımızın açtığı yoldan ilerliyoruz.

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