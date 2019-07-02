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Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı

Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı

02 Temmuz 2019 Salı 08:23
Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni başkanı Hasan Sapsızoğlu birlikte görev yapacağı 8 kişilik yönetim kurulunu ile ceza ve denetleme kurullarını belirledi.

Kısa süre içerisinde görev dağılımını gerçekleştirecek olan Hasan Sapsızoğlu'nun yönetimi şu kişilerden oluşuyor:

Başkan: Hasan Sapsızoğlu

Asbaşkan: Erçin Çoban

Genel Sekreter: Toykan Özdamar

Spor İşleri Sorumlusu: Basri Aydoğan

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Didem Menteş

Veznedar: Levent Menteş Baytaroğlu

Faal Üye: Orhan Çimen

Faal Üye: Selen Karahanoğlu

Ceza Kurulu: Av Ayşen Kumser, Serdar Şimşek, Av Emel Serdaroğlu, Yüksel Özyaşar, Mehmet Topal

Denetleme Kurulu: Servet Şahan, Meylin Ersin Erçiner, Salih Lord

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sapsızoğlu
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