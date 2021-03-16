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Sapsızoğlu, Tıp Bayramını kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı mesaj ile tüm doktorların özelinde hemşire ve sağlık çalışanlarının,14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

16 Mart 2021 Salı 18:35
Sapsızoğlu, Tıp Bayramını kutladı
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı mesaj ile tüm doktorların özelinde hemşire ve sağlık çalışanlarının,14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Korona virüs salgını boyunca hem dünyada hem de ülkemizde en çok etkilenenler sağlık çalışanları oldu.

Doktorlar, hemşireler ve diğer tüm sağlık çalışanları salgının başlama tarihinden itibaren büyük fedakârlıklar yaparak, canla başla çalışıp üstün bir performans sergilemeye devam ediyorlar.

Bu yüzden geçmişte önemli olduğu kadar bu yıl ayrı bir önemi olan tıp bayramı gününde tüm fedakâr sağlık çalışanlarının, yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve personellerimize şükranlarımızı sunar Tıp Bayramlarını kutlarız. İnşallah en kısa sürede bu beladan sizlerin yardımı ile kurtulacağız.”

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