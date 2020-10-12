Sapsızoğlu “Çocuklar gibi şeniz”

Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonunun, KKTC Cimnastik Federasyonuna hediye ettiği Gymnova marka olimpik yer minderi, atlama masası ve koşu minderi ülkeye gelmiş ve federasyona bağlı kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörleri tarafından depoya indirilmişti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, malzemelerin gelmesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklar gibi şeniz. Türkiye Cimnasik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve yönetiminin çocuklarımıza hediye ettiği yaklaşık 40 bin Euro'luk olimpik yer minderi, atlama masası ve koşu minderine kavuştuk. Tüm cimnastik ailemize hayırlı olsun.

Gecenin ilerleyen saatinde malzemeleri hep birlikte salonumuza taşıyan hocalarımıza, Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen'e, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”