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Sapsızoğlu, Aspelya Kulübü’nü ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Aspelya Engelliler Spor Kulübünü ziyaret ederek kulüp başkanı Emir Koyuncu ve sporcularla görüşürken, takımın antrenmanını takip etti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:24
Sapsızoğlu, Aspelya Kulübü’nü ziyaret etti
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Atatürk Spor Salonundaki antrenmanı da izleyen Hasan Sapsızoğlu, ziyaretle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Aspelya Engelliler Spor Kulübüne ziyarette bulunarak çalışmalarını yerinde takip ettim. Tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek sporun birlik, beraberlik, kardeşlik ve birlikte hareket edebilmeyi sağladıklarını görmek beni çok mutlu etti.

Aspelya sporcuları, normal hayatlarında engeller, statü ya da ekonomik – kültürel seviye farkı nedeniyle bir araya gelemeyen insanların spor sayesinde bir araya gelebilmelerinin mümkün olduğunu bizlere gösterdiler.

Bu güzelliğin oluşmasında emekleri olan başta kulüp başkanı Emir Koyuncu, Aliye Koyuncu ve Fikret Unutmaz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, sporcularımıza çok teşekkür eder, bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar dilerim.”

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