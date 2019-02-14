Şampiyonlar Liginde gecenin galipleri Tottenham ve Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında Ajax - Real Madrid ile Tottenham - Borussia Dortmund karşı karşıya geldi..İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda Borussia Dortmund'u ağırlayan Tottenham karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin golleri 47'nci dakikada Son Heung-min, 83'üncü dakikada Jan Vertonghen ve 86'ıncı dakikada Fernando Llorente'den geldi.
Hollanda'da, Johan Cruyff Arena'da oynanan Ajax - Real Madrid maçında yüzü gülen İspanyol takım oldu.
Konuk İspanyol ekip, 60'ıncı dakikada Karim Benzema ile 1-0 öne geçti. Ajax ise 75'inci dakikada Hakim Ziyech'in golüyle beraberliği yakaladı. Maçın 87'inci dakikasında Marco Asensio'dan gelen golle Real Madrid skoru 2-1 yaparak maçı kazanmasını bildi.