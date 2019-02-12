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Şampiyonlar Ligi son 16 heyecanı yıldız oyunculardan yoksun başlıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 heyecanı yıldız oyunculardan yoksun başlıyor

12 Şubat 2019 Salı 09:39
Şampiyonlar Ligi son 16 heyecanı yıldız oyunculardan yoksun başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı, 12 Şubat Salı akşamı oynanacak Roma-Porto ve Manchester United-Paris Saint Germain (PSG) maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye'yi Galatasaray'ın temsil ettiği D Grubu'nu namağlup lider olarak tamamlayan Porto, G Grubu'nu Real Madrid'in ardından dokuz puanla ikinci sırada bitiren güçlü İtalyan temsilcisi Roma'yı evinde ağırlayacak.

Portekiz temsilcisinde bu sene 5 gol ve 1 asistle Şampiyonlar Ligi'nde skora en çok katkı yapan Moussa Marega'nın sakatlığı dolayısıyla maça yedek başlaması bekleniyor. Porto'nun bu maçtaki en büyük gol silahlarından biri Cezayirli forvet Yacine Brahimi olacak. Porto'da ayrıca cezası nedeniyle Meksikalı forvet Jesus Corona takımını yalnız bırakacak.

Roma'da Cengiz yedek soyunabilir
Roma'nın bu maçtaki en büyük kozuysa grup maçlarında 5 gol ve 2 asist ile oynayan Edin Dzeko olacak. Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle maça yedek başlaması bekleniyor.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde oynanan maçlarda Porto yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 ile geçen Porto, kendi evinde Roma'ya 1-1 berabere kalmıştı.

Bir diğer son 16 turu maçında Premier Lig temsilcisi Manchester United, Fransa 1'inci Ligi'nde en yakın rakibinin 10 puan önünde lider olan Paris Saint Germain ile karşılaşacak.

H Grubu'nu Juventus'un 2 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Manchester United'ın Old Tafford'da konuk edeceği PSG'de, takımın en büyük gol silahları Cavani ve Neymar sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu maçta Fransız ekibini, genç yıldızı Kylian Mbappe'nin sırtlaması bekleniyor. Manchester United'ın en büyük gol silahlarıysa Fransız futbolcular Anthony Martial ve Paul Pogba olacak.

2018-2019 Şampiyonlar Ligi son 16 maçları Çarşamba günü oynanacak şu karşılaşmalarla devam edecek:

Tottenham - Borussia Dortmund
Ajax - Real Madrid

19 Şubat ve 20 Şubat maçlarıysa şöyle olacak:

Olympique Lyon - Barcelona
Liverpool - Bayern Münih

20 Şubat:

Atletico Madrid - Juventus

Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar Ligi
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