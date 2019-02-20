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Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece: Pozisyon var gol yok

Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece: Pozisyon var gol yok

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:44
Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece: Pozisyon var gol yok

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk müsabakalarında karşı karşıya gelen Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle İspanyol devi Barcelona ile Liverpool- Bayern Münih maçlarından gol sesi çıkmadı ve her iki maç da 0-0 sona erdi.

Bu müsabakaların rövanşı 13 Mart Çarşamba günü İspanya Nou Camp ve ve Almanya Allianz Arena'da oynanacak.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Maçın 8'inci dakikasında Martin Terrier'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direkten oyun alanına geri döndü. Ev sahibi Lyon golcüsü Nebil Fekir'in cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Hollandalı yıldız Memphis Depay ve Moussa Dembele ile Barcelona kalesine yüklendi ancak aradığı golü bulamadı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 52'inci dakikasında Depay'ın ceza sahası yayından gelişine çektiği sert şut az farkla dışarı çıkarken, 64. dakikada Messi'nin ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut Lyon kalecisi Anthony Lopes'de kaldı.

75. dakikada Barcelona'da Ousmane Dembele'nin yerine oyuna giren Coutinho'nun sert şutunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca maç başladığı skorla tamamlandı.

Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 130'uncu maçına çıktı ve Andres Iniesta'yı yakalayarak Barcelona'da turnuvada en çok forma giyen ikinci isim oldu.

İlk yarı heyecan verdi 2'inci yarı tempo düştü
Liverpool Anfield'da oynanan bir diğer son 16 turu ilk maçında da gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki ekip de önemli gol fırsatları yakaladı. Liverpool, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane üçlüsü ile net fırsatları değerlendiremezken, Bayern Munih'in 36. dakikada Serge Gnabry'yi ile bulduğu pozisyonda kaleci Alisson Becker topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Liverpool 40. dakikada Roberto Firmino'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joel Matip ile gole çok yaklaştı ancak bu pozisyonda top az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da vites düşürürken gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ev sahibi ekipte Virgil van Dijk cezası nedeniyle forma giyemezken, konuk ekipte Arjen Roben sakatlığı, Thomas Müller de cezası nedeniyle dev maçta görev alamadı.

Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar Ligi
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