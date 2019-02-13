Şampiyonlar Ligi: Ajax - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam oynanacak Ajax - Real Madrid ile Tottenham - Borussia Dortmund karşılaşmalarıyla tüm heyecanıyla devam edecek.

Ajax sahasında 3 kez üst üste turnuvayı kazanan İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek.

Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

La Liga'da istediği gibi başlayamayan Real Madrid'de son derbi maçında konuk olduğu Atletico Madrid'i 3-1 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı. Avrupa'nın köklü takımlarında Ajax isi grup aşamasında beklentileri aşarak üstün bir performans sergiledi.

Her iki takım da rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak ve çeyrek final biletini kapmak istiyor.

Muhtemel 11'ler:

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg, Tadic

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius

Turnuvanın iddialı takımları: Tottenham - Borussia Dortmund

Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadele bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Öte yandan müsabakada Mateu Lahoz düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu Barcelona'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Premier Lig'in flaş ekibi Tottenham, Bundesliga'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Tottenham'ın en önemli silahı Harry Kane sakatlık sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek.

21 maç sonunda Bundesliga'da 50 puanla liderliği elinde bulunduran Borussia Dortmund'da takım kaptanı Marco Reus de sakatlık sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

18 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jadon Sancho, bu maçta Alman temsilcisinin gizli silahı olacak. Dortmund'da istikrarlı bir grafik çizen Thomas Delaney, Sancho'nun çok genç bir yetenek olduğunu ve bu maçta kalitesini ortaya koyacağını söyledi.

Muhtemel 11'ler:

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Eriksen; Lucas, Son, Lamela

Dortmund: Bürki; Hakimi, Weigl, Zagadou, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Philipp, Guerreiro; Götze