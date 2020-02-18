Şampiyonlar kupalarını alıyor

Gecede, Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk - Özden Yılmaz ve Tırmanma Şampiyonları Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi de ödüllerini alacak.

21 Şubat akşamı Lefkoşa Paradise Park'ta gerçekleşecek etkinlik 19.30'da başlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, rezervasyon için 0533 820 1999 ve 0533 885 3393 numaralı telefonlara ulaşılabileceği kaydedildi.