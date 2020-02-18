Şampiyonlar kupalarını alıyor

21 Şubat akşamı Lefkoşa Paradise Park'ta gerçekleşecek etkinlik 19.30'da başlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, rezervasyon için 0533 820 1999 ve 0533 885 3393 numaralı telefonlara ulaşılabileceği kaydedildi.
18 Şubat 2020 Salı 22:18
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2019 yılında düzenlediği yarışlarda dereceye giren ekiplere kupalarını dağıtacak.
21 Şubat akşamı Lefkoşa Paradise Park'ta gerçekleşecek etkinlik 19.30'da başlayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, rezervasyon için 0533 820 1999 ve 0533 885 3393 numaralı telefonlara ulaşılabileceği kaydedildi.