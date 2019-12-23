Şampiyonlar kupalarını aldı

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2 şampiyonanın ödülleri verildi. Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Lord Palace Hotel’de yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Gecede Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, ralli şampiyonları Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi, raid pilotlar şampiyonu Mustafa Fırat Gümüş, raid co-pilotlar şampiyonu Yakup Yücel, Macera şampiyonları Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, Takımlarda ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldı. Ayrıca bu sezon KYOFF çatısı altında 3 yarışlık şampiyona şeklinde yapılan Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası, Otomobil genel klasman şampiyonları Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV Şampiyonları Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ile Takımlar ve Sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldı.
Kupa Alanların Listesi:
2019 KYOFF OFF ROAD RALLİ-RAID ŞAMPİYONASI
Ralli Otomobil Genel Klasman
Pilot Co-Pilot
1.Musa Ersoy Ramadan Kıral
2.Halim Kahveciler Ramadan Uzun
3.Şefik Uzun Ertunç Çapun
Raid Genel Klasman
Pilot Co-Pilot
1.Mustafa Fırat Gümüş Yakup Yücel
2.Hüseyin Uğur Dinçler Ayşe Yolum
3.Üstün Dedeoğlu Kaden Hacıbitoğlu
Macera Genel Klasman
Pilot Co-Pilot
1.Iraz Tuğberk Özmert Ersin
2.Sona Sing Mustafa E. Erendağ
3.İbrahim Kara Erdoğan Dağaştı
Ralli Takımlar
1.Zubi Racing Team
2.Hüdan Racing Team
3.SRC Racing Team
Raid Takımlar
1.Hüdan Racing Team
2.Doğacı Offroad
3.Polaris Racing Team
Macera Takımlar
1.Polaris Racing Team
Ralli Otomobil Sınıf T2
Pilot Co-Pilot
1.Halim Kahveciler Ramadan Uzun
2.Şefik Uzun Ertunç Çapun
3.Orhun Mevlit Salih Kanatlı
Ralli Otomobil Sınıf T3
Pilot Co-Pilot
1.Musa Ersoy Ramadan Kıral
2.Soyer Arseven Hasan Reyhan
3.Niyazi Bedel Hasan Güney
Macera Sınıf A2
1.Sona Sing
2.İbrahim Kara
Macera Sınıf A3
Pilot Co-Pilot
1.Iraz Tuğberk Özmert Ersin
Macera Sınıf A4
Pilot Co-Pilot
1.Sadık Şemi Mustafa E. Erendağ
2.Derviş Kiracı Erdoğan Dağaştı
2019 KYOFF OFFROAD RALLİ-SPRINT ŞAMPİYONASI
Ralli Genel Klasman
Pilot Co-Pilot
1.Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu
2.Göksel Macila Ramadan Uzun
3.Niyazi Bedel Hasan Reyhan
SSV Genel Klasman
Pilot Co-Pilot
1.Edim Macila Güner Şevketoğlu
2.Ahmet Kofalı Buğur Kambillili
3.Sona Sing Eser Harper
Sprint Şampiyonası Takımlar
1.SRC Racing Team
2.Baştaşlar Racing Team
3.Zubi Racing Team
SSV1 Sınıfı (UTV)
Pilot Co-Pilot
1.Edim Macila Güner Şevketoğlu
2.Ahmet Kofalı Buğur Kambillili
3.İrfan Göçen Eser Harper
SSV2 Sınıfı (ATV)
1.Sona Sing
2.Temel Atilaoğulları
3.Şevki Akdeniz
Otomobil T1 Sınıfı
Pilot Co-Pilot
1.Hüda Hüdan Hasan Reyhan
2.Burak Emingil Emin Emingil
3.Orhun Mevlit Çise Mevlit
Otomobil T2 Sınıfı
Pilot Co-Pilot
1.Ahmet Esendağlı Ramadan Uzun
2.Göksel Macila Veli Esendağlı
3.Halim Kahveciler Denizcan Erpolat
Otomobil T3 Sınıfı
Pilot Co-Pilot
1.Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu
2.Niyazi Bedel Hasan Güney
3.Soyer Arseven Yusuf Tayfur