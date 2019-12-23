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Şampiyonlar kupalarını aldı

Tamamlanan 2019 sezonunun ardından Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Offroad Ralli-Raid ve Offroad Ralli-Sprint şampiyonalarında dereceye girenlere kupalarını düzenlediği görkemli törende verdi

Şampiyonlar kupalarını aldı

Tamamlanan 2019 sezonunun ardından Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Offroad Ralli-Raid ve Offroad Ralli-Sprint şampiyonalarında dereceye girenlere kupalarını düzenlediği görkemli törende verdi

23 Aralık 2019 Pazartesi 20:46
Şampiyonlar kupalarını aldı

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2 şampiyonanın ödülleri verildi. Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Lord Palace Hotel’de yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Gecede Offroad Ralli-Raid Şampiyonası, ralli şampiyonları Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi, raid pilotlar şampiyonu Mustafa Fırat Gümüş, raid co-pilotlar şampiyonu Yakup Yücel, Macera şampiyonları Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi, Takımlarda ve sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldı. Ayrıca bu sezon KYOFF çatısı altında 3 yarışlık şampiyona şeklinde yapılan Offroad Ralli-Sprint Şampiyonası, Otomobil genel klasman şampiyonları Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, SSV Şampiyonları Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ile Takımlar ve Sınıflarda dereceye girenler kupalarını aldı.

Kupa Alanların Listesi:

2019 KYOFF OFF ROAD RALLİ-RAID ŞAMPİYONASI

Ralli Otomobil Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Musa Ersoy Ramadan Kıral

2.Halim Kahveciler Ramadan Uzun

3.Şefik Uzun Ertunç Çapun

Raid Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Mustafa Fırat Gümüş Yakup Yücel

2.Hüseyin Uğur Dinçler Ayşe Yolum

3.Üstün Dedeoğlu Kaden Hacıbitoğlu

Macera Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Iraz Tuğberk Özmert Ersin

2.Sona Sing Mustafa E. Erendağ

3.İbrahim Kara Erdoğan Dağaştı

Ralli Takımlar

1.Zubi Racing Team

2.Hüdan Racing Team

3.SRC Racing Team

Raid Takımlar

1.Hüdan Racing Team

2.Doğacı Offroad

3.Polaris Racing Team

Macera Takımlar

1.Polaris Racing Team

Ralli Otomobil Sınıf T2

Pilot Co-Pilot

1.Halim Kahveciler Ramadan Uzun

2.Şefik Uzun Ertunç Çapun

3.Orhun Mevlit Salih Kanatlı

Ralli Otomobil Sınıf T3

Pilot Co-Pilot

1.Musa Ersoy Ramadan Kıral

2.Soyer Arseven Hasan Reyhan

3.Niyazi Bedel Hasan Güney

Macera Sınıf A2

1.Sona Sing

2.İbrahim Kara

Macera Sınıf A3

Pilot Co-Pilot

1.Iraz Tuğberk Özmert Ersin

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2.Mustafa Çelikten Warren Morgan

Macera Sınıf A4

Pilot Co-Pilot

1.Sadık Şemi Mustafa E. Erendağ

2.Derviş Kiracı Erdoğan Dağaştı

2019 KYOFF OFFROAD RALLİ-SPRINT ŞAMPİYONASI

Ralli Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu

2.Göksel Macila Ramadan Uzun

3.Niyazi Bedel Hasan Reyhan

SSV Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Edim Macila Güner Şevketoğlu

2.Ahmet Kofalı Buğur Kambillili

3.Sona Sing Eser Harper

Sprint Şampiyonası Takımlar

1.SRC Racing Team

2.Baştaşlar Racing Team

3.Zubi Racing Team

SSV1 Sınıfı (UTV)

Pilot Co-Pilot

1.Edim Macila Güner Şevketoğlu

2.Ahmet Kofalı Buğur Kambillili

3.İrfan Göçen Eser Harper

SSV2 Sınıfı (ATV)

1.Sona Sing

2.Temel Atilaoğulları

3.Şevki Akdeniz

Otomobil T1 Sınıfı

Pilot Co-Pilot

1.Hüda Hüdan Hasan Reyhan

2.Burak Emingil Emin Emingil

3.Orhun Mevlit Çise Mevlit

Otomobil T2 Sınıfı

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Ramadan Uzun

2.Göksel Macila Veli Esendağlı

3.Halim Kahveciler Denizcan Erpolat

Otomobil T3 Sınıfı

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu

2.Niyazi Bedel Hasan Güney

3.Soyer Arseven Yusuf Tayfur

Anahtar Kelimeler:
Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF)Offroad Ralli-RaidOffroad Ralli-Sprint
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