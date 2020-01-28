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Şampiyonlar kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 şampiyonlar balosu geçtiğimiz Cuma akşamı Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restaurant’ta yapıldı

Şampiyonlar kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 şampiyonlar balosu geçtiğimiz Cuma akşamı Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restaurant’ta yapıldı

28 Ocak 2020 Salı 21:18
Şampiyonlar kupalarını aldı

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 Offroad Şampiyonası ödülleri verildi. Geçtiğimiz Cuma akşam Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restaurant’ta yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar da katıldı. Sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların da katılımıyla yapılan gecede Offroad şampiyonları Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi kupalarını aldı. Gecede ayrıca Sınıf şampiyonları ve dereceye girenler de kupalarını aldı. Canlı müzik eşliğinde alınan yemekle geceye katılanlar keyifli dakikalar yaşadılar.

Kupa Alanların Listesi:

Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı

2.Halil Erdoğuş Müslüm Demir ve Nelin Cambaz

3.Görkem Eren ve Mehmet Çekirge

Sınıf T1

Pilot Co-Pilot

1.Burak Emingil Emin Emingil

2.Ozan Birşen Müslüm Demir

3.Görkem Eren Mehmetali Birşen ve Serkan Bolkaner

Sınıf T2

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Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı

2.Cevdet Öcal Mustafa Karam

3.Nefise Çelik Cemal Çelik

Sınıf T3

Pilot Co-Pilot

1.Halil Erdoğuş Hakan Kofalı ve Antonis Marasinos

2.Spyros Droushiotis

3.Spyros Spyrou ve Yusuf Tosun Filippos Filippou ve Nilgün Umay Tosun

Sınıf T4

Pilot Co-Pilot

1.Konstantinos Efstathiou Antreas Ioannou

2.Sander Kahveciler Eser Sulo

3.Yusuf Tosun ve Mehmet Çekirge Asena Tosun ve Nelin Cambaz

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği
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