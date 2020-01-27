banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121146
ALTIN
302.848
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7662
EURO
6.5586
Tatar tehlikeli virajda
BAŞYAZI
Kulak Misafiri...
Kulak Misafiri...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Erhürman ve Tatar Götürüyor
Erhürman ve Tatar Götürüyor

Şampiyonlar kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 şampiyonlar balosu geçtiğimiz Cuma akşamı Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restaurant’ta yapıldı. Gecede sezonun başarılılarına kupaları verildi. Genel Klasman ödüllerini Başbakan Ersin Tatar takdim etti

Şampiyonlar kupalarını aldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 şampiyonlar balosu geçtiğimiz Cuma akşamı Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restaurant’ta yapıldı. Gecede sezonun başarılılarına kupaları verildi. Genel Klasman ödüllerini Başbakan Ersin Tatar takdim etti

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:06
Şampiyonlar kupalarını aldı

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 Offroad Şampiyonası ödülleri verildi. Geçtiğimiz Cuma akşam (24 Ocak 2019 Cuma akşamı) Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restaurant’ta yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar da katıldı. Sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların da katılımıyla yapılan gecede Offroad şampiyonları Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi kupalarını aldı. Gecede ayrıca Sınıf şampiyonları ve dereceye girenler de kupalarını aldı. Canlı müzik eşliğinde alınan yemekle geceye katılanlar keyifli dakikalar yaşadılar.

Kupa Alanların Listesi:

Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı

2.Halil Erdoğuş Müslüm Demir ve Nelin Cambaz

3.Görkem Eren ve Mehmet Çekirge

Sınıf T1

Pilot Co-Pilot

1.Burak Emingil Emin Emingil

2.Ozan Birşen Müslüm Demir

3.Görkem Eren Mehmetali Birşen ve Serkan Bolkaner

Sınıf T2

banner317
Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı

2.Cevdet Öcal Mustafa Karam

3.Nefise Çelik Cemal Çelik

Sınıf T3

Pilot Co-Pilot

1.Halil Erdoğuş Hakan Kofalı ve Antonis Marasinos

2.Spyros Droushiotis

3.Spyros Spyrou ve Yusuf Tosun Filippos Filippou ve Nilgün Umay Tosun

Sınıf T4

Pilot Co-Pilot

1.Konstantinos Efstathiou Antreas Ioannou

2.Sander Kahveciler Eser Sulo

3.Yusuf Tosun ve Mehmet Çekirge Asena Tosun ve Nelin Cambaz

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Offroad DerneğiKuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 şampiyonlar Balosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taekwondo MARTIALARTS OSCAR ödülleri sahiplerini buldu
Taekwondo MARTIALARTS OSCAR ödülleri sahiplerini buldu
GAÜ masa tenisi sporcuları 2020’ye başarı ile girdi
GAÜ masa tenisi sporcuları 2020’ye başarı ile girdi
Güreşe güven oyu
Güreşe güven oyu
Faik Amcaoğlu şampiyon
Faik Amcaoğlu şampiyon
Antrenmanlar sürüyor
Antrenmanlar sürüyor
K-PET Liglerinde 16.hafta toplu sonuçlar
K-PET Liglerinde 16.hafta toplu sonuçlar
“Ebuka” yıldızlaştı 7-3
“Ebuka” yıldızlaştı 7-3
Özbilgehan konuk cimnastikcileri kabul etti
Özbilgehan konuk cimnastikcileri kabul etti
Osei yuvaya döndü
Osei yuvaya döndü
Kaymaklı'nın üçüncü yabancısı Diabone
Kaymaklı'nın üçüncü yabancısı Diabone

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim