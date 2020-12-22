banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanacak mıyız?
Kapanacak mıyız?
Vicdan borcu 24 vekilin
Vicdan borcu 24 vekilin
Şili başkanı maskesiz diye ceza yedi!!!
Şili başkanı maskesiz diye ceza...
Bıçak parası ve sevk komisyonu
Bıçak parası ve sevk komisyonu
banner376

Şampiyona paramediklere emanet

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRK) ile Kıbrıs Paramedik Derneği (Parder) arasında ilk ve acil müdahale ile eğitim çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalandı

22 Aralık 2020 Salı 13:45
Şampiyona paramediklere emanet
banner337
banner351

Söz konusu protokolün imza töreni, geçtiğimiz Cuma günü Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nde imzalandı. Protokolün imzalanmasında düzenlenen toplantıya KKRK Başkanı Niyazi TEKİNDOR, KKRK Genel Sekreteri Gizem TAŞOĞLU, PARDER Başkanı Adem İLKHAN, PARDER Eğitim Sorumlusu Meral CEYHAN ve PARDER Yönetim Kurulu üyesi Seda DURAN katıldı. İmzalanan protokole göre Kıbrıs Paramedik Derneği, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’da Paramedik personel görevlendirecek. Parkur içerisinde ve servis alanında kurulacak ilk yardım çadırında paramedik desteği sağlanarak acil durumlarda en kısa sürede müdahale edilmesi planlanıyor. Ayrıca Ralli Kulübü’nün belirlediği görevlilerine periyodik olarak belirlenen tarihlerde ilk yardım eğitimi verilmesi öngörülüyor. Böylece KKRK tarafından organize edilen KKTC Ralli Sprint Şampiyonası’nın güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak.

banner341
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Niyazi TEKİNDOR:

“2021 sezonu için şampiyonamızda organizasyonlarımızın daha güvenli olması için Kıbrıs Paramedik Derneği ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdik ve protokol imzaladık.Bu nedenle PARDER Başkanı Adem İLKHAN ve yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel organizasyonlarda görev alacağız. PARDER’e güvenim sonsuz. İmzaladığımız bu protokol ile ilk ve acil müdahalede sağlığımızı ne yaptığını bilen paramediklere emanet ediyoruz.” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Ralli KulübüKıbrıs Paramedik Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Offroad Rally-Raid sezonu noktalandı
Offroad Rally-Raid sezonu noktalandı
Okçular son kez attı
Okçular son kez attı
Salih Sonel anısına yarıştılar
Salih Sonel anısına yarıştılar
Resmi açılış bugün
Resmi açılış bugün
Şampiyon UKÜ
Şampiyon UKÜ
1461 hız kesmiyor
1461 hız kesmiyor
10. Salih Sonel Anı Turnuvası GAÜ’de gerçekleşti
10. Salih Sonel Anı Turnuvası GAÜ’de gerçekleşti
Özgüren kabri başında anıldı
Özgüren kabri başında anıldı
Hocanın Şampiyonları tebrik etti
Hocanın Şampiyonları tebrik etti
Lidya Alıcı, ritmik cimnastik hakemi oldu
Lidya Alıcı, ritmik cimnastik hakemi oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim