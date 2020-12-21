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Şampiyon UKÜ

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:08
Şampiyon UKÜ
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KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar kategorisi final karşılaşması tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde kadınlar kategorisinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası dün oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Kupayı kazanan ekip Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu.

Cuma günü ön eleme, cumartesi günü de yarı finallerin oynandığı kupanın finalinde UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen ve CIU Arena’da yer alan organizasyonun finalinin ilk yarısı 13-7 UKÜ üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda DİGEM aradaki farkı ikiye kadar indirse de oyunda üstünlüğünü artıran UKÜ mücadeleyi 26-20 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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Maçın oyuncusu UKÜ’den Lamija

Final karşılaşmasında sergilediği performans ve yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan UKÜ kalecisi Lamija Borcak, “UHL Spor Maçın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Oyuncuya plaketini ve hediye çekini Sport Target Direktörü Arınç Perçinci takdim etti.

Ödüller verildi

Finalin ardından düzenlenen ödül töreninde müsabakada görev yapan hakemlere anı madalyalarını, ikinci DİGEM ve kupa şampiyonu UKÜ’ye madalya ve kupalarını KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
KTSYD Hentbol KupasıKıbrıs Türk Spor Yazarları DerneğiKKTC Hentbol Federasyonu
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