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Şampiyon Türk Ocağı 2-1

KTFF U17 Ligi final karşılaşmasında Türk Ocağı Limasol, Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

Şampiyon Türk Ocağı 2-1

KTFF U17 Ligi final karşılaşmasında Türk Ocağı Limasol, Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

30 Ocak 2020 Perşembe 21:57
Şampiyon Türk Ocağı 2-1

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Olgun Canik, Berk Bağrıkara, Cebriye Kuşcu

Türk Ocağı: Tuğra, Can, Polat, İlyas, Bedirhan, Mahmut, Yiğit, Emre, Orhan, İhsan, Eren

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Mağusa Türk Gücü: Hüseyin, Guzi, Mehmet, Akil, Umut, Ökkeş, Baran, Mert, İbrahim, Arda

Goller: 20’Yiğit Bal, 80’Ümit Yılmaz (TOL), 80’Arda Gece (MTG)

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan final mücadelesinde Türk Ocağı Limasol ile Mağusa Türk Gücü U17 Takımları karşı karşıya geldi. Zevkli geçen mücadeleyi Türk Ocağı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Karşılaşmanın ilk devresinde Türk Ocağı, ikinci devresinde ise Mağusa Türk Gücü daha etkili olan taraftı. Maçın 20.dakikasında Türk Ocağı Limasol, Yiğit Bal’ın golü ile 1-0 öne geçerken, ilk devre de bu skorla tamamlandı. Girne temsilcisinde Emre Can’ın vuruşu da üst direkten döndü. İkinci devrede tempo arttı. Mağusa Türk Gücü’nden Baran Derin’in vuruşu direkten dönerken, Türk Ocağı’ndan ise Orhan’ın vuruşu direkten döndü. 80.dakikada MTG, Arda Gece’nin golü ile beraberliği yakaladı. Maçın penaltılara gideceği düşünülürken, sahneye Ümit Yılmaz çıktı ve attığı golle takımına şampiyonluğu getirdi. Atılan gol sonrasında orta hakem Olgun Canik, maçı bitirdi ve TOL tarihinde ilk kez U17 şampiyonu oldu. Maç sonrasında Türk Ocağı, şampiyonluk kupasını Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’dan aldı. Kupanın alınması ile birlikte oyuncular, taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
KTFF U17 Ligi Final KarşılaşmasıTürk Ocağı LimasolMağusa Türk Gücü
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