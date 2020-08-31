Şampiyon Tony Stone

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen ferdi darts ligi tamamlandı

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen sekiz ayaklı ferdi darts ligi tamamlandı. Organize edilen sekiz ayaklı ferdi darts liginin şampiyonu altı ayağın şampiyonu olan Tony Stone oldu. Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen ferdi darts liginin sekizinci ayağı 27 Ağustos 2020 tarihinde Taşkınköy S.K Tesisleri içerisinde bulunan Lefkoşa Darts Birliği lokalinde oynandı. Oynan sekiz ayaklı karşılaşmaların final gecesinde de Tony Stone finalde Elmas Çocuk’u mağlup ederek şampiyon oldu. üçüncülük, dördüncülük karşılaşmasındaysa Fatih Köse rakibi Hakan Boral’ı mağlup ederek üçüncü oldu. Karşılaşmaların ardından ödül törenine geçildi. Gerçekleştirilen ödül töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı öncelikle Lefkoşa Darts Birliğinin organize etmiş olduğu sekiz ayaklı ferdi darts ligine katılan tüm oyunculara teşekkür eden Çalıcı ardından Taşkınköy S.K başkanı Ahmet Ersöz’e kendilerine tesisler içerisinde imkan sağlayarak darts lokali yapmalarına izin verdiklerinden dolayı teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırdı. Ardından ödül töreni sırasında ferdi darts liginin dördüncüsüne ödülünü Lefkoşa Darts Birliği yöneticisi Emre Karakulak verirken, ligin üçüncüsü Elmas Çocuk’a ödülünü Steve Stone taktim ederek, ligin ikincisi olan Murat Çınaroğlu’na ödülünü Taşkınköy S.K başkanı Ahmet Ersöz taktim etti. Ardından sekiz ayaklı ferdi darts liginin şampiyonaysa ödülünü Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı taktim etti.

En çok yüz seksen atan: Tony Stone (180 x 9)

En yüksek sayıdan bitiren: Murat Çınaroğlu (170 x 1)

En az okta bitiren: Tony Stone (13 Ok)