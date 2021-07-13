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13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
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Şampiyon Minareliköy

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 Darts Sezonunda Efes Pilsen Darts Süper Ligi tamamlandı.

13 Temmuz 2021 Salı 14:58
Şampiyon Minareliköy

Sekiz takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy şampiyon oldu. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan Minareliköy, bu sezon 39 puanla mutlu sona bir kez daha ulaştı.

Ligin son hafta maçlarında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık'ı 16-0 mağlup ederek sezonu tamamladı.  Lefkoşa Darts Birliği, 33 puanla ligi ikinci bitirdi.

Maçların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi son haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Gönyeli Darts Birliği: 7-9

Beyarmudu Belediyesi-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 16-0

Minareliköy S.K.-Gönyeli Av.At.K.: 16-0

LEGEND-Cihangir S.K.: 7-9

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU                               

TAKIMLAR                                             O       G    B   M   A       Y       P       AV

1.Minareliköy S.K.                              14     13   0   1     172   52     39     120

2.Lefkoşa Darts Birliği                        14     11   0   3     156   68     33     88

3.Gönyeli Darts Birliği                        14     11   0   3     142   82     33     60

4.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği  13     6     1   6     94     114   19     -20

5.Beyarmudu Belediyesi                 13     4     1   8     83     125   13     -42

6.Gönyeli Av.At. K.                            14     3     3   8     83     141   12     -58

7.Cihangir S.K.                                      14     2     1   11   73     151   7       -78

8.LEGEND                                              12     1     0   11   61     131   3       -70

                                                                108   51   6   51   864   864   159   0

                                                                        

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