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Şampiyon Merve Keser O’Donnel

Lefke Belediyesi Sponsorluğunda CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda oldukça sıcak bir havada oynanmasına rağmen çok iyi skorların çıktığı Lefke Open Golf Turnuvası’nda Merve Keser O’Donnel 45 Puan ile Şampiyon oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:50
Şampiyon Merve Keser O’Donnel
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Stableford formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanan turnuvada John Eldridge 40 Puan ile ikinci olurken 38 Puan ile Rhona Atkins üçüncülüğü elde etti.

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Turnuva sonrası ödüller Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı temsilen Lefke Belediyesi Müdürü Haluk Giray tarafından kazananlara takdim edildi.

Turnuva sonrası oyunculara verilen öğle yemeği ile gün sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Keser ODonnel
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