Şampiyon Merve Keser O’Donnel

Stableford formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanan turnuvada John Eldridge 40 Puan ile ikinci olurken 38 Puan ile Rhona Atkins üçüncülüğü elde etti.
Turnuva sonrası oyunculara verilen öğle yemeği ile gün sona erdi.
Lefke Belediyesi Sponsorluğunda CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda oldukça sıcak bir havada oynanmasına rağmen çok iyi skorların çıktığı Lefke Open Golf Turnuvası’nda Merve Keser O’Donnel 45 Puan ile Şampiyon oldu.
Stableford formatında 18 çukur ve full handicap olarak oynanan turnuvada John Eldridge 40 Puan ile ikinci olurken 38 Puan ile Rhona Atkins üçüncülüğü elde etti.
Turnuva sonrası oyunculara verilen öğle yemeği ile gün sona erdi.