Şampiyon Merve Keser O’Donnel

Lefke Belediyesi Sponsorluğunda CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda oldukça sıcak bir havada oynanmasına rağmen çok iyi skorların çıktığı Lefke Open Golf Turnuvası’nda Merve Keser O’Donnel 45 Puan ile Şampiyon oldu.