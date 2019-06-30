Şampiyon kempocular altın madalya ile dönüyor

28-30 Haziran tarihleri arasında Türkiye-İstanbul Osman Solakoğlu kapalı spor salonunda Ramazan Çeliktürk anısına Türkiye Kempo Şampiyonası 1. gün Avrupa Federasyon başkanı Amatto Zahari tüm antrenör ve hakemlerin gelişim semineri vererek tamamladı, ayrıca Kempo sporunun KKTC de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi . Türkiye Kempo federasyon başkanı Halis Avşar KKTC kempo takımıyla özel olarak ilgilendi..Seminerden sonra açılış seronomisinde ayrıca KKTC kempo ülke temsilcisi Mehmet İngeç,e plaket taktim edildi..Şampiyonada ;

Tarık Yayar yıldızlar light kempo 55 Türkiye 1.si,

Seyfettin Cihangiroğlu Büyükler full kempo Türkiye 1.si,

Feyzi Kurumanastırlı Büyükler full kempo Türkiye1.si oldu..

Üç sporcumuz üç altın madalya alarak bu gece ülkemize döneceklerdir .