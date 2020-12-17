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Şampiyon Karl Crosby

17 Aralık 2020 Perşembe 20:45
Şampiyon Karl Crosby
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CMC Golf Kulübü Genel Sekreteri Graham Paxton sponsorluğunda organize edilen ve toplam 4 adet sopa ile oynanan 3 Club & Putter yarışmasının Şampiyon’u 36 Puan ile Karl Crosby oldu. Stableford formatında Full Handicap ve 18 Çukur olarak oynanan turnuvada 35 Puan ile Hasan Garabli ikinci olurken Engin Portakalcıoğlu 33 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın özel ödülü olan “Nearest to the Ravine” ödülünü ise yaptığı en yakın vuruşla Gülay Garabli aldı.

Turnuva sonrası gerçekleşen yemekli ödül töreninde kazananların hediyeleri Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
CMC Golf KulübüKarl Crosby
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