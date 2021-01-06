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Şampiyon Hasan/Gülay Garabli Çifti

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:18
Şampiyon Hasan/Gülay Garabli Çifti
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CMC Golf Kulübü organizasyonunda CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 3 Ocak Pazar gün gerçekleşen yeni yılın ilk turnuvası Çiftler Four Ball Better Ball’da Şampiyon Net 60’lık mükemmel skor ile Hasan Garabli - Gülay Garabli çifti oldu. Dünya’da yeni uygulamaya başlanan ve esası tüm oyuncuları yeteneklerine ve sahaların zorluk derecelerine göre daha adil bir şekilde eşitlemeye dayanan WHS (World Handicap System) hesaplaması ile 18 çukur olarak oynanan turnuvada Mahmut Kahraman - Olgun Emirzade Net 64 ile ikinci olurken, Rainer Lehmann - John Eldridge çifti de yine 64 Net ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti.  Turnuva sonrası kazananlara kupa Kaptan Bertan Erçin tarafından takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
CMC Golf KulübüHasan Garabli Gülay Garabli
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