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Şampiyon Girne Amerikan Üniversitesi 3-2

Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları dün oynanan final maçları sonrasında tamamlandı

Şampiyon Girne Amerikan Üniversitesi 3-2

Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları dün oynanan final maçları sonrasında tamamlandı

26 Aralık 2019 Perşembe 20:36
Şampiyon Girne Amerikan Üniversitesi 3-2

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları, dün oynanan final maçının ardından tamamlandı.

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Geçtiğimiz hafta oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından rakiplerini mağlup eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), finalde karşı karşıya geldi. Zevkli ve zorlu geçen karşılaşmayı Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Göçmenköy Stadı’nda zaman zaman yağmur altında oynanan mücadelede Doğu Akdeniz Üniversitesi, Can Özbilen’in attığı golle 1-0 öne geçerken, bu gole cevap gecikmedi ve Mejdi Direniş’in golü ile ilk devre 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci devreye GAÜ daha iyi başladı. Yiğit Can Ayaz ve Ali Avcısoyu’nun golleri ile 3-1’lik skor avantajı elde eden GAÜ, daha sonra kalesinde Mehmet Çavuş’un golüne engel olamasa da mücadeleyi 3-2 kazandı ve turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçından önce oynanması gereken üçüncülük karşılaşması Lefke Avrupa Üniversitesi’nin sahaya çıkmamasından dolayı oynanmadı.

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler Arası Futbol Müsabakaları
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