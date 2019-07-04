Şampiyon dostluk, birliktelik ve farkındalık...

işbirliğinde, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”nda, “Hep yaşamak, hep yaşatmak…” sloganıyla sahaya çıkan çocuklar kupalarını aldı.“Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”na dikkat çekmek amacıyla Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda gerçekleşen final karşılaşmasında; gruplarında ilk 2 sırayı alarak üst tura çıkmayı başaran Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Değirmenlik, Doğan Türk Birliği, Dumlupınar, Dilekkaya, Esentepe ve Küçük Kaymaklı Dostluk, Birliktelik ve Farkındalık adına kıyasıya mücadele etti. Çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları sonrasında birincilik kupasını Doğan Türk Birliği, ikincilik kupasını Baf Ülkü Yurdu, üçüncülük kupasını Değirmenlik ve dördüncülük kupasını Esentepe aldı.Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına Umut Madenoğlu, Mehmet Güneş ve Salih Bumbaroğlu kazanan takımlara kupalarını verirken, turnuvada görevli hakem ve sağlıkçılara da katkılarından dolayı meclis üyeleri Arzu Babahan, Salih Kargılı ve Hasan Kunt plaketlerini takdim etti. Turnuvada ayrıca dereceye giren tüm takım oyuncularına katılım belgesi verildi.