Şampiyon Diyalog Arena Sporkolik

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası oynanan final maçı ile tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Diyalog Arena Spor Kolik oldu.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada üçüncü Kıbrıs Gazetesi oldu. Yarı finalde mağlup olan ekiplerden BRT’nin üçüncülük maçına çıkmayacağını iletmesi sonrası Kıbrıs Gazetesi 3-0 hükmen galip gelerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Finalde Diyalog Arena Sporkolik üstünlüğü

Turnuvanın final karşılaşması 26 Aralık Perşembe günü Yenidüzen Gazetesi ile Diyalog Arena Spor Kolik arasında oynandı. Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat’ın başlama vuruşu ile başlayan finalde rakibine 3-0’lık üstünlük kuran Diyalog, turnuvanın şampiyonu oldu. Yenidüzen Gazetesi ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Ödüller takdim edildi

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvada görev alan hakemlerden Talip Özdemir’e teşekkür plaketini KTSYD Sportif İşler Sorumlusu Hüseyin Kıral takdim etti. Turnuvada kaydettiği 11 golle gol kralı olan Diyalog Arena Spor Kolik oyuncusu Süleyman Rebge ödülünü Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat’tan aldı.

Turnuva üçüncüsü Kıbrıs Gazetesi kupa ve madalyalarını KTSYD eski başkanı Ogün Genç Kaçmaz’dan aldı. Turnuva ikincisi Yenidüzen Gazetesi kupasını KTSYD başkanı Burhan Gürkan’dan alırken, şampiyon Diyalog Arena Spor Kolik’e kupasını Arkın Başat takdim etti.