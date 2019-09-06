Sami yuvaya döndü

Orhan Kalaycı'nın yeni adresi Mesarya olurken, sezon başında Mesarya'ya kiralanan MTG futbolcusuise sarı yeşilli kulübe geri döndü.

Mağusa Türk Gücü'nde kadro dışı bırakılan, takımdan ayrılma kararı alan, hatta futbolu bıraktığını açıklayan Orhan Kalaycı'nın yeni adresi Mesarya olurken, sezon başında Mesarya'ya kiralanan MTG futbolcusu Sami Ergazi ise sarı yeşilli kulübe geri döndü. Mağusa Türk Gücü ile Mesarya arasında dün beklenmedik bir takas transfer meydana geldi. Transfer döneminin gözde ekibi Mesarya'nın MTG'den kiraladığı Sami Ergazi kulübüne geri dönüş yaparken, bu ismin yerine ise MTG'de kadro dışı bırakılan, hatta geçtiğimiz hafta basına futbolu bırakma kararı aldığını açıklayan Orhan Kalaycı kadroya dahil edildi. Orhan dün Mesarya'da Sami ise MTG'de antrenmana çıktı.