Samet, Yeni Amasyaspor'da

Necmi USAL

Girne Halk Evi'nin genç kanat oyuncusu Samet Akrep, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Yeni Amasyaspor'a transfer oluyor.

Ülkemizden Türkiye Bölgesel Amatör Lig'e futbolcu göçü devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Girne Halk Evi'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan kanat oyuncusu Samet Akrep, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Yeni Amasyaspor'a transfer oluyor. Bugün adadan ayrılarak Amasya'ya giden 22 yaşındaki Samet, önümüzdeki günlerde yeni takımına imza atacak. Ülkemizin başarılı milli futbolcusu Mustafa Yaşınses de 2015-2016 sezonunda Yeni Amasyaspor forması giymişti.