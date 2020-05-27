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Samani:Bir süre daha bekleyeceğiz

Satranç Federasyonu Başkanı Hasan Samani Koronavirüs sonrası çalışmalara izin verilen Satranç sporuyla ilgili açıklamalarda bulunarak bir süre daha ortamın daha güvenli hale gelmesini bekleyeceklerini kaydetti.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:53
Samani:Bir süre daha bekleyeceğiz
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Koronavirüs salgını öncesinde göreve geldiklerini kaydeden Hasan Samani “biz Şubat ayı sonunda göreve geldik. Göreve geldikten iki hafta sonra salgın süreci başladı ve herhangi bir etkinlik yapamadık. Bu sürede yönetimdeki arkadaşlarla neler yapabileceğimizi konuşarak yol çizmeye çalıştık” dedi.

Bir süre daha müsabaka yapmayacağız

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Samani Satrancın iki sporcu arasında 30-40 santim mesafe ile oynandığına dikkat çekerek “hernekadar çalışmalara izin verilse de biz bu sürenin daha güvenli bir duruma gelmesine kadar müsabaka yapma niyetinde değiliz” diyerek sağlığın önemine vurgu yaptı.

Online müsabaka konusunu değerlendireceğiz

Samani online müsabakalar konusunda ise birtakım düşünceleri olduğunu belirterek “satranç müsabakalarını online platformlar üzerinden oynatabiliyoruz ancak konu bilgisayarla olduğu çin yanlış hamlede bilgisayar buna izin vermiyor. Dolayısıyla tam anlamı ile bir müsabaka olmuyor. Satranç aynı samanda hakemle oynana bir oyun. Online müsabakada hakem yok. Bunları değerlendirip bir karar vereceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Samani
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