Salonlar beklemede

Fitnes salonları Sağlık Bakanlığıyla dün gerçekleştirilen toplantının ardından yarın değerlendirme toplantısı yapacak

Ülkemizde Covid-19 nedeniyle açılımlar devam ederken Spor Salonları açılacakları günü bekliyor.

Dün toplantı yapıldı

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu ve beraberindeki heyet dün Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda Federasyondan Spor Salonlarının iletişim bilgileri yanında metrekare büyüklükleri de talep edildi.

Protokol ve taahhütname önerisi

Yapılan görüşmede Sağlık Bakanlığı tarafından spor salonları ile bir protokol yapılması ve bu protokole bağlı kalınacağını içeren de bir taahhütname imzalanması önerisi sunuldu.

Protokole göre denetleme Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nda olacak ve Sağlık Bakanlığı’nı da salonların protokole uyup uymadığını kontrol etmesi öngörülüyor.

Salon işletmecileri toplanıyor

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu yetkilileri ile spor salonu işletmecileri yarın bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunacak ve detayları konuşacaklar.

Lefkoşa Atatürk Stadı park yerinde açık alanda sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılacak toplantı saat 11:00’de başlayacak.