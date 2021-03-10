Salonlar açılım istiyor

Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile yapacağı görüşmeden olumlu sonuç çıkması bekleniyor

Ülkedeki normalleşme sürecinin devam ettiği ve birçok işyerinin açılmaya başladığı yeni dönemde spor merkezlerinin hala kapalı olması tepkilere neden oldu. KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, önceki gün yayınladığı basın bildirisinde, spor merkezlerinin hala kapalı olmasına büyük tepki gösterirken, Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu da dün katıldığı bir televizyon programında sektörün yaşadığı ciddi sıkıntıları dile getirdi.

Devlet kapatmadan biz kapatmıştık

Ali Dahlameroğlu geçen yılki ilk kapanma sürecinde, yetkililer henüz kapanma kararı vermeden kendilerinin salonları kapadığını belirterek “bizler, konuya hassasiyet göstererek, tüm spor merkezlerimize bilgi vermiş ve kapanmayı sağlamıştık. Ancak bu iyi niyetimize karşın tekrar açılışı en son gerçekleşen sektörlerden biri olduk. Eylem yapmak zorunda kalmıştık” dedi.

Sporun sağlık için olduğunu savunuyoruz

“27 Mayıs 2020 tarihinden bugünkü kapanma dönemine kadar geçen süreçte açılan yaraları ancak kapatma noktasına gelebildik. Zararlar tam anlamıyla telafi edilememiştir” diyen Ali Dahlameroğlu “Devlet tabii ki haklıdır. Halkımızın sağlığı herşey önemlidir. Bizler için de öyledir. Yaptığımız iş gereği sporun sağlık için olduğunu savunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Neden açılamıyoruz

Birçok sektörün yeniden açılma sürecine girdiğine dikkat çeken Dahlameroğlu, bir dizi görüşmeler yaptıklarını belirterek “Birçok sektör yeniden açılıyor. Demek ki bulaş azalmıştır. Ön planda olan sporun açılışı neden gerçekleşmiyor” diye sitem etti.

Görüşmelerden sonuç çıkmadı

Konuyla ilgili bir dizi görüşme yaptıklarını belirten Ali Dahlameroğlu “Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ve iki müsteşarla görüştük. Bizi dinlediler ve öneri götüreceklerini de söylediler. Ancak bir türlü açılım gerçekleşmedi” dedi.

Tek isteğimiz sağlıklı bilgi akışı

“100’ün üzerinde salon, 2000’in üzerinde çalışanın olduğu bir sektörüz. Maalesef evlerine ekmek götüremiyorlar” diyen Dahlameroğlu “Federasyon olarak biz gönüllüyüz. Şu an tek istediğimiz bilgi akışıdır. Ne yapacağımızı bilmek ve ona göre hareket etmek istiyoruz” dedi.

Salonlardaki aletler servet değerinde

Salonlardaki spor aletlerinin ve genel olarak spor salonlarının maddi değerinin yüksek oluşuna değinen Dahlameroğlu, “şu an bunlar milli bir servet durumunda yatıyor ve zarardır” şeklinde konuştu.

Bulaşı yayan bir sektör gibi bakılması doğru değildir

Salon masraflarının ödenemediğine işaret eden Dahlameroğlu, sporun sağlık açısından önemine vurgu yaptı. Dahlameroğlu, “Spor yapmak bağışıklığı geliştirmektedir. İnsan bünyesini güçlendirmektedir. Spor yapmanın sağlığa olan yararı büyüktür. Küçük yaş grubuna yapılan antrenmanlar ve eğitimle iskelet ve kas yapısı güçlü bir şekilde gelişen çocukların sakatlık riski en az seviyede olur. Ancak bu noktada spor salonlarının bulaşı yayan bir sektör gibi düşünülmesi ve hala kapalı tutulması çok üzücüdür. Bize daha yakın durulmalıdır” diye konuştu.

Sektörün batmasına izin vermeyeceğiz

Dahlameroğlu, bu sektörün batmasına izin vermeyeceklerini ve gereken neyse yapacaklarını da vurgulayarak Federasyon olarak kriterlerinin hazır olduğunu söyledi.

Dahlameroğlu, denetlemeler yaptıklarını ve spor salonlarının bu kriterlere uyduğunu kaydederek “8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde kriter koyduk. 200 metrekare bir salona maksimum bir saat içerisinde en fazla 25 kişi girebilecektir. Sosyal mesafe uygundur. Hijyen pompaları sayesinde salon içerisinde alet değiştirirken temizlik yapılabilecektir. Havlusuz çalışma olmayacaktır. Her türlü hijyen önlemi alınması ve ateşölçer bulundurulmasıyla ilgili de kurallar konmuştur” dedi.

En az bulaş riski spor salonlarında

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bulaş oranları istatistiki bilgi tablosuna göre en az bulaş riski olan sektör olduklarının altını çizen Dahlameroğlu, “Biz kendi bilinç ortamımızı iyi oluşturmuş, iyi denetlemiş ve uygulamış bir sektörüz.” şeklinde konuştu. “Bu yaptıklarımıza karşın cezalandırılmış bir durumda olmamız karşısında iyi niyet arayamıyoruz” diyen Dahlameroğlu, yaptıkları resmi görüşmelerde ekonomik olarak haklı olduklarının kendilerine söylendiğini ancak Sağlık Üst Kurulu’nun kararları noktasında takıldıklarını kaydetti. Vaka veya bulaş olmayan ilçeler olduğunu da vurgulayan Dahlameroğlu, bulaş olmayan ilçelerdeki spor salonlarının açılması gerektiğini de yetkililere ilettiklerinin altını çizdi.

Hazırlık yapan sporcular

Yaklaşan organizasyonlar olduğunu hatırlatan Dahlameroğlu, antrenmanlarına devam edip hazırlık yapan her kategoride sporcuları olduğuna işaret ederek, hepsinin yurtdışı organizasyonlara katılacağını kaydetti. Kendilerinin de KKTC’de düzenlenecek iki büyük yarışma organziasyonu olduğuna dikkat çeken Dahlameroğlu, bunların birinin Haziran, diğerinin Ekim ayında olacağını aktardı.

Dahlameroğlu, bu iki yarışmanın uluslararası nitelikte yapılacak iki organizasyon olduğunu vurgularken, şu bilgileri aktardı:

“Vücut geliştirme ve fitnes sporu şu an aç durumdadır. Eğer yapabilirsek yaklaşık 400 civarında sporcu misafirimiz olacak. Aileleri ve yanındakilerle birlikte bu sayının 1000’e kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. Aynı anda turizm ve ülke tanıtımına da katkı olacaktır. Ekim ayında ise ilk kez “Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonası” gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca “Uluslarası Dans Federasyonu”nun da organizasyonu olacaktır. Planlarımızı yapıyoruz ancak pandemi koşullarına göre hareket etmek durumundayız.”

Aşı konusu

Avrupa’da yarışmalara katılacak sporcuları olduğunu hatırlatan Dahlameroğlu, “Bunların aşılanması lazım, ancak henüz bir gelişme yok” şeklinde konuştu. Sporcuların bir taraftan hazırlık yaparken, diğer taraftan aşılanması gerektiğini kaydeden Dahlameroğlu, bunun böyle yapılması halinde yarışma zamanı geldiğinde sıkıntı yaşamayacaklarının altını çizdi.

Salon gibi olamaz

Spor Salonunda yapılan çalışmanın evde yapılan çalışma gibi olamayacağının altını çizen Dahlameroğlu, profesyonel aletlerle, uzman eğitmenler nezaretinde ve salon atmosferinde yapılan antrenmanların çok daha verimli olduğunu vurgulayan Dahlameroğlu, spor salonlarının havalandırma, hijyen ve düzenli temizlik konularında da hassas davrandıklarını kaydetti.