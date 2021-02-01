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Salk Rize’de

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:51
Salk Rize’de
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Merit Alsancak Yeşilova’nın yıldız ismi Mustafa Salk Rize Pazarspor’da denemeye alındı

Merit Alsancak Yeşilova’nın yıldız oyuncusu Mustafa Salk Türkiye ikinci lig takımı olan Rize Pazarspor’da denenmeye alındı. Geçtiğimiz hafta ülkeden ayrılan genç oyuncu Karadeniz ekibi ile çalışmalara başladı.

Nurel doğruladı

Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel konuyu doğrularken Mustafa Salk’ın takımın çalışkan ve önemli bir ismi olduğunu geçen hafta arası ülkeden ayrılarak Karadeniz temsilcisine denenmek üzere Türkiye’ye gittiğini söyledi.

Net cevap belli olacak

Teknik Direktör Şenol Canbulat ise konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Mustafa Salk’ın mücadele gücü yüksek çalışmaktan korkmayan ve disiplinli bir oyuncu olduğunu belirterek oyuncuları ile yaptıkları görüşmede net cevabın birkaç gün içinde belli olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Merit Alsancak YeşilovaMustafa SalkRize Pazarspor
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