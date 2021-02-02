Salk, Pazarspor’a İmzayı Attı

Merit Alsancak Yeşilova’nın alt yapısından yetişen orta saha oyuncusu Mustafa Salk, TFF 2.Lig ekiplerinden Pazarspor’a transfer oldu. Genç futbolcu kendisini Pazarspor’lu yapan profesyonel imzayı dün attı.

Salk profesyonel imza attı

Rize’nin Pazar ilçesinde yer alan ve TFF 2.Lig’de mücadele eden Pazarspor, ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Mustafa Salk’ı resmen kadrosuna dahil etti. 20 takımlı ligde şu an 6’ncı sırada yer alan Pazarspor, Merit Alsancak Yeşilova’nın en etkili oyuncusunu transfer etti. Yaklaşık bir buçuk haftadır Rize’de Pazarspor ile kampta bulunan ve antrenmanlara çıkan Mustafa Salk, kendisini profesyonel yapan imzayı dün attı. 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Pazarspor’da 6 numaralı formayı giyecek.

“İlk hedefime ulaştım”

Mustafa Salk, Pazarspor’a imzayı atar atmaz Diyalog Gazetesi Spor Servisine açıklamalarda bulundu. “İstediğim ilk hedefe ulaştım” diyen genç futbolcu, “Profesyonel olmak hedeflerimden biriydi. Çok şükür bu hedefime ulaştım. Şimdi yeni hedefler için çok daha fazla çalışmam gerek. Takımın durumu gerçekten iyi. Takıma erken uyum sağladım. Arkadaşlık ortamı çok iyi. İnşallah bu başlangıç benim için bir basamak olur ve bu basamakları tek tek çıkmak nasip olur” şeklinde konuştu. Spor servisi olarak Mustafa Salk’a yeni takımında başarılar dileriz.