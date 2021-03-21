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Salk attı, galibiyet geldi

Mustafa Salk, Türkiye kariyerindeki ilk golünü attı.

21 Mart 2021 Pazar 19:27
Salk attı, galibiyet geldi
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Geçtiğimiz ay Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Pazarspor’a profesyonel imza atan Merit Alsancak Yeşilova’nın eski orta saha oyuncusu Mustafa Salk, yeni takımıyla ilk kez 11’de çıktığı maçta ilk golünü kaydetti. 

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Pazarspor’un Mamak Futbol Kulübü’nü konuk ettiği 29.haftada Mustafa Salk’ın ekibi mücadeleyi 6-1 kazandı. Genç futbolcu, yeni takımında sahaya ilk kez 11’de çıktı ve 66 dakika oyunda kaldı. Mustafa, 29.dakikada takımının üçüncü golünü attı. Pazarspor ise 10 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Öte yandan Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor ise konuk ettiği Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı. Genç futbolcu oyuna son dakikalarda dahil oldu.
 

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Son Güncelleme: 21.03.2021 20:38
Anahtar Kelimeler:
KktcFutbolTürkiyeFederasyonMustafa Salk
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