Salih Sonel anısına yarıştılar

Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası dün gerçekleştirildi.

Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonunda onuncusu gerçekleştirilen Salih Sonel Eskrim Turnuvası “Flöre” branşında 11 kadın ve 8 erkek sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara Madalya ve ödülleri merhum Salih Sonel’in eşi Yeşim Sonel, oğlu Oytun Sonel ve kızı Narden Sonel tarafından takdim edildi.

Çekişmeli maçlara sahne olan Anı Turnuvasında madalya dağılımı şöyle oldu.

Kadın Flöre

1. İrem Kesim

2. Meltem Çolak

3. Doğay Karadayı

3. Melike Kırar

Erkek Flöre

1. Cemal Ege Lort

2. Mehmet Efe Yılmaz

3. Tarık Ali Yılmaz

3 . Barış Asit

Süper Minik Erkek Flöre

1. Burak Erdoğan

2. Derman Çitim