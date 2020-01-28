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Sakallı ve Yonpaş Dumlupınar disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci 27 Ocak 2020 tarihinde aşağıdaki sevk kararlarını aldı.

Sakallı ve Yonpaş Dumlupınar disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci 27 Ocak 2020 tarihinde aşağıdaki sevk kararlarını aldı.

28 Ocak 2020 Salı 21:27
Sakallı ve Yonpaş Dumlupınar disiplinlik oldu

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25 Ocak 2020 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan K-Pet Süper Lig 16.hafta müsabakasında; müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakemlerin soyunma odasına gittiği sırada Hamitköy teknik sorumlusu Ahmet Sakallı’nın müsabaka hakemine yönelik eylemleri sebebiyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 41’inci maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

K-Pet 1.Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ın 26 Ocak 2020 Pazar günü sosyal medya hesapları üzerinden Yonpaş Dumlupınar Yönetim Kurulu imzası ile yayınladığı açıklama sebebiyle, ilgili kulübün KTFF Disiplin Talimatı’nın 37’nci ve 46’ncı maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet SakallıYonpaş Dumlupınar
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