Şahinsoy "Hedefimiz final"

Soyer Hacıganimler Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ahmet Şahinsoy, önemli açıklamalar yaptı.

2011 yılından beridir hem A takımın hem de U20 takımının başında olduğunu söyleyen Ahmet Şahinsoy, "Açılış Kupası'nda takımımız yarı final oynadı. Geniş bir kadromuz olmamasına rağmen oyuncularımızın performanslarından çok memnunum. Şu an ülke olarak kapalı olmamızdan dolayı takım olarak antrenman yapamıyoruz. Oyuncularımız evlerinde bireysel antrenman yapıyorlar. Umarım en kısa zamanda ülke olarak vakalardan kurtuluruz ve çok özlediğimiz basketbola döneriz. Eğer lig oynanırsa hedefimiz final oynamaktır. Oyuncularımız bunu başarabilecek kapasitede olduklarını Açılış Kupası'nda gösterdiler" dedi. Soyer Hacıganimler Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ahmet Şahinsoy, "alt yapıdan iyi oyuncular yetişiyor. Şu an için A takım seviyesinde oynayabilecek 3,4 tane oyuncumuz var. Zamanla gençleri de takıma dahil ederek ligde başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi. Deneyimli koç ayrıca Lefkoşa'nın bir spor salonuna daha ihtiyacı olduğunu ve önümüzdeki süreçte antrenman yapma konusunda sıkıntılar olabileceğini sözlerine ekledi.