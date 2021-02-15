banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş dünyası tefecilere teslim!
İş dünyası tefecilere teslim!
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi kandırmış !
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi...
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi atlatılabiliyor muymuş?
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi...
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Şahinsoy "Hedefimiz final"

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:01
Şahinsoy "Hedefimiz final"
banner337
banner351

Soyer Hacıganimler Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ahmet Şahinsoy, önemli açıklamalar yaptı.

2011 yılından beridir hem A takımın hem de U20 takımının başında olduğunu söyleyen Ahmet Şahinsoy, "Açılış Kupası'nda takımımız yarı final oynadı. Geniş bir kadromuz olmamasına rağmen oyuncularımızın performanslarından çok memnunum. Şu an ülke olarak kapalı olmamızdan dolayı takım olarak antrenman yapamıyoruz. Oyuncularımız evlerinde bireysel antrenman yapıyorlar. Umarım en kısa zamanda ülke olarak vakalardan kurtuluruz ve çok özlediğimiz basketbola döneriz. Eğer lig oynanırsa hedefimiz final oynamaktır. Oyuncularımız bunu başarabilecek kapasitede olduklarını Açılış Kupası'nda gösterdiler" dedi. Soyer Hacıganimler Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ahmet Şahinsoy, "alt yapıdan iyi oyuncular yetişiyor. Şu an için A takım seviyesinde oynayabilecek 3,4 tane oyuncumuz var. Zamanla gençleri de takıma dahil ederek ligde başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi. Deneyimli koç ayrıca Lefkoşa'nın bir spor salonuna daha ihtiyacı olduğunu ve önümüzdeki süreçte antrenman yapma konusunda sıkıntılar olabileceğini sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolda istatistik ve uygulama atılımı
Basketbolda istatistik ve uygulama atılımı
Sapsızoğlu: Kursu, daha iyi eğitim verebilmek için düzenledik
Sapsızoğlu: Kursu, daha iyi eğitim verebilmek için düzenledik
Daha fazla ilgi istiyoruz
Daha fazla ilgi istiyoruz
Yenicami’den 700 aileye yardım
Yenicami’den 700 aileye yardım
Sürdürülebilir bir yapı için çalışıyoruz
Sürdürülebilir bir yapı için çalışıyoruz
Çetinkaya’dan 500 aileye destek
Çetinkaya’dan 500 aileye destek
Cimnastik hakem kursu düzenlenecek
Cimnastik hakem kursu düzenlenecek
Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz
Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz
Normale dönmek zaman alacak
Normale dönmek zaman alacak
Buse kürsüden inmiyor
Buse kürsüden inmiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim