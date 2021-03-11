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Haspolat bölgesinde 22-23 dönümlük bir arazi için onay bekleyen Gençlik Gücü izin bekliyor

11 Mart 2021 Perşembe 19:34
Sahamızı yapmak istiyoruz
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Haspolat bölgesinde 22-23 dönümlük bir arazi için onay bekleyen Gençlik Gücü izin bekliyor

Necmi USAL

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı, futbol liglerinin olmadığı bu dönemde tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Kulübe ait antrenman sahasının zeminin ekimini yaptıklarını, eksik olan malzemelerini tamamladıklarını ve kulüp binasının tadilatını yaparak binayı büyüttüklerini söyleyen Osman Karamanlı, Gençlik Gücü olarak Spor Dairesi’nden antrenman sahasının çevresinin düzenlenmesi için destek istediklerini de belirtti.

 “Aşılanma olmadan futbolun başlayacağına pek inancım yok” diyerek konuşmasına devam eden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı, “Haspolat bölgesinde 22-23 dönümlük bir arazi bulduklarını, gerekli izinleri aldıklarını, Bakanlar Kurulu’nun onayını beklediklerini ve onay çıkması durumunda Haspolat Spor Kulübü ile birlikte 2-3 yıl içerisinde bölgeye bir stat kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekledi. 

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