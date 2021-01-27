Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Pilli’nin intikamı!
Bakan Pilli’nin intikamı!
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Bu özel hastaneler steril mi?
Bu özel hastaneler steril mi?
Tam kapanma olmalı…
Tam kapanma olmalı…
banner376

Sahamız iki yıldır yok

M.A.Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat yeni sezonda sahalarına kavuşmak istediklerini söyledi

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:29
Sahamız iki yıldır yok
banner337
banner351

M.A.Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat yeni sezonda sahalarına kavuşmak istediklerini söyledi

Şenol Canbulat yaptığı açıklamada iki yıldan beri kendi sahalarından uzak kaldıklarını, başkan Redif Nurel’in kendi imkanlarıyla sahada ciddi mesafe kaydettiğini ve ilk etabın tamamlandığını söyledi. 17 Mayıs tarihinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova çalıştırıcısı Şenol Canbulat bu süreçle ilgili olarak tüm plan ve programın hazır olduğunu söyledi.

Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum

Oturmuş bir kadroya sahip olduklarını belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat bunun avantajını yine yaşayacaklarını düşündüğünü ifade etti. Teknik ekibin yaptığı plan ve program doğrultusunda 17 Mayıs tarihinde sezon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Canbulat, sağlık ve ekonomik olarak sıkıntıların aşılması durumunda kendileri adına bir çok şeyin güzel olacağını söyledi.

Saha sorunu büyük sıkıntı

Şenol Canbulat iki yıldır sahalarından uzak kaldıklarını ve çok sıkıntılı dönemler geçirdiklerini ifade eden Canbulat, sahanın başkan Redif Nurel’in kendi çabaları ile ilk etabının tamamlandığını söyledi.

Devlet desteği ile bitebilir

Önlerinde zaman olduğunu ve sahanın tamamlanması adına devletin de desteği ile yeni sezon öncesi sürecin noktalanabileceğini söyleyen Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, yeni sezon öncesi ana hedeflerinin sahalarının bitimi olduğunu ifade etti.

Sabırsızlıkla bekliyoruz

Takım olarak son iki sezonda neler yapabileceklerini fazlası ile gösterdiklerinin altını çizen Canbulat, herşeyin yolunda gitmesi durumunda yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Merit Alsancak Yeşilovaşenol Canbulat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CMC’de yılın ilk turnuvası gerçekleşti
CMC’de yılın ilk turnuvası gerçekleşti
Buse’den kariyerinin en iyi derecesi
Buse’den kariyerinin en iyi derecesi
Öznacar Güreşin yeni başkanı
Öznacar Güreşin yeni başkanı
Kickboks hakemleri 2021 sezonuna hazırlanıyor
Kickboks hakemleri 2021 sezonuna hazırlanıyor
Ocak’ta planlama hazır
Ocak’ta planlama hazır
Kral, her yerde kral
Kral, her yerde kral
Turunç’un planlaması hazır
Turunç’un planlaması hazır
Tatar Tekçam’ı kabul etti
Tatar Tekçam’ı kabul etti
Hamitköy antrenmanları durdurdu
Hamitköy antrenmanları durdurdu
Esentepe'den ara
Esentepe'den ara

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim