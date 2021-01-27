Sahamız iki yıldır yok

M.A.Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat yeni sezonda sahalarına kavuşmak istediklerini söyledi

Şenol Canbulat yaptığı açıklamada iki yıldan beri kendi sahalarından uzak kaldıklarını, başkan Redif Nurel’in kendi imkanlarıyla sahada ciddi mesafe kaydettiğini ve ilk etabın tamamlandığını söyledi. 17 Mayıs tarihinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova çalıştırıcısı Şenol Canbulat bu süreçle ilgili olarak tüm plan ve programın hazır olduğunu söyledi.

Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum

Oturmuş bir kadroya sahip olduklarını belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat bunun avantajını yine yaşayacaklarını düşündüğünü ifade etti. Teknik ekibin yaptığı plan ve program doğrultusunda 17 Mayıs tarihinde sezon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Canbulat, sağlık ve ekonomik olarak sıkıntıların aşılması durumunda kendileri adına bir çok şeyin güzel olacağını söyledi.

Saha sorunu büyük sıkıntı

Şenol Canbulat iki yıldır sahalarından uzak kaldıklarını ve çok sıkıntılı dönemler geçirdiklerini ifade eden Canbulat, sahanın başkan Redif Nurel’in kendi çabaları ile ilk etabının tamamlandığını söyledi.

Devlet desteği ile bitebilir

Önlerinde zaman olduğunu ve sahanın tamamlanması adına devletin de desteği ile yeni sezon öncesi sürecin noktalanabileceğini söyleyen Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, yeni sezon öncesi ana hedeflerinin sahalarının bitimi olduğunu ifade etti.

Sabırsızlıkla bekliyoruz

Takım olarak son iki sezonda neler yapabileceklerini fazlası ile gösterdiklerinin altını çizen Canbulat, herşeyin yolunda gitmesi durumunda yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.