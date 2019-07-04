Sahalarda ilaçlama zamanı

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte tüm bölgelerde başlattığı saha bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mantar ve zararlılarla mücadele için de çalışma başlatıldı.
Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, tüm bölgelerdeki saha bakım-onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmaların sonuç vermeye başladığı görmekten memnun olduğunu dile getirdi.
Spor Dairesi Müdürlüğü’nün, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte tüm bölgelerde başlattığı saha bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mantar ve zararlılarla mücadele için de çalışma başlatıldı.