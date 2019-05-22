banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85231
ALTIN
249.362
DOLAR
6.0809
STERLİN
7.6977
EURO
6.7930
İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Son Dakika
İŞTE YENİ KABİNE
UBP HP Koalisyonu Protokolü
UBP HP KOALİSYONU PROTOKOLÜ
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
TARTIŞDIĞI KİŞİYİ MAKASLA YARALADI
banner306

Sahalar bakıma alınıyor

Sahalar bakıma alınıyor

22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:39
Sahalar bakıma alınıyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, futbol sezonunun tamamlanmasının ardından saha bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda da çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadı’nda da çalışmalara başlayan Spor Dairesi, yeni sezon öncesinde sorunlu olan sahaları bakıma almaya devam ediyor.
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda zemini komple değiştirmek için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Atilla Topaloğlu Stadı’nda yapılacak olan işlemlerin aynısının, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’na da uygulanacağı açıklandı.

Atatürk ve Mete Adanır da çalışmalar bu hafta başlıyor

banner317
Spor Dairesi Müdürlüğü, daha önce futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma alacağını duyurduğu Lefkoşa Atatürk Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki zemin yenileme çalışmalarına, bu hafta başlanacağını açıkladı.
Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, daha önceden liglerin tamamlanmasıyla birlikte bu iki sahanın bakıma alınacağını duyurduklarını ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, bu iki sahada kupa ve play-off/out maçlarını oynatma düşüncesi sebebiyle kendilerinden talepte bulunduğunu dile getirerek, çalışmaları bu yüzden bir hafta askıya aldıklarını söyledi. Değirmencioğlu, maçların tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa Atatürk Stadı ve Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda çalışmaların bu hafta başlayacağını ve her iki sahanın da yeni sezona hazır olacağını söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:
Kktc Sahalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesarya’dan mutlu son
Mesarya’dan mutlu son
MTG zaferleri kutlayacak
MTG zaferleri kutlayacak
Akıncı, Keser’i kabul etti
Akıncı, Keser’i kabul etti
Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri’de katıldığı turnuvada şampiyonluğu elde etti
Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri’de katıldığı turnuvada şampiyonluğu elde etti
İbo’ya kutlama
İbo’ya kutlama
Spor Dairesi Müdürlüğü yeni binasında hizmette
Spor Dairesi Müdürlüğü yeni binasında hizmette
Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri'de açık ara şampiyon
Golf Federasyonu Gençler Takımı Silivri'de açık ara şampiyon
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 3. Hafta tamamlandı
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 3. Hafta tamamlandı
Filenin yıldızları final kapısından döndü
Filenin yıldızları final kapısından döndü
Uluslararası Beşparmak Atış Müsabakası Kupası’nı Atıcılık İhtisas Kulübü kazandı
Uluslararası Beşparmak Atış Müsabakası Kupası’nı Atıcılık İhtisas Kulübü kazandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim