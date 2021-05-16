Saha bakıma alındı

Yonpaş Dumlupınar’ın saha işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Faris yaptığı açıklamada sezona hazırlık kapsamında sahada çimin yıllık bakım işlemlerinin (verti-drain, top dressing, verticut, ilaçlama) yapıldığını belirtti.

Bunun yanında yedek kulübeleri ve soyunma odalarının bakımı ve eksikliklerinin giderilmesi yönünde adımlar atıldığını belirten Faris, sahanın çevre düzenlemesi kapsamında da yaklaşık 100 adet ağaç dikimi ve peyzaj faaliyetlerine ara verilmeden devam edildiğini aktardı.



