Sağlamer ve Samani şampiyon

KKSF 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası önceki gün oynanan son tur karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Genel Kategoride FM Yamaç Samani, Kadınlar Kategorisinde Ayşen Sağlamer, elde ettikleri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve topladıkları 4’er puan ile Şampiyon oldular.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın açılış hamleleriyle 10 Ocak 2020 tarihinde başlayan şampiyona, 10, 11 ve 12 Ocak 2020 tarihleri süresince 5 tur üzerinden Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirildi. Doç.Dr. Hasan Samani’nin direktörlüğünü yaptığı turnuvada Uluslararası Hakemimiz Havva Doğan ile deneyimli Ulusal Hakem Ahmet Kansal görev aldı.
Şampiyona sonucunda final sıralama şu şekilde oldu;
Genel Kategori
YAMAÇ SAMANİ: 4 puan
EKİN ARCA: 3 Puan
MUSTAFA SAKALLI: 2.5 Puan
ALİ NAİLER: 2.5 Puan
ÜMİT ANTEL: 2.5 puan
ERDOĞAN BARIŞSEVER: 2.5 puan
ÇAĞIN KANSAL: 2.5 Puan
CENGİZ HASMAN: 2.5 Puan
HALİL ŞENTUĞ: 2 puan
HÜSEYİN SERBÜLENT:2 puan
RÜÇHAN GİRİŞ: 1,5 puan
Kadınlar Kategorisi
AYŞEN SAĞLAMER: 4 puan
AYTEN CANDAN AĞDELEN: 3.5 Puan
SİMGE USLU:2 puan
GÜL ŞEB: 2 Puan
NEZAFET NAY: 2 Puan
GÖZDE HAKSAYAR: 1.5 puan