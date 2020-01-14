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Sağlamer ve Samani şampiyon

Cumhurbaşkanlığı Satranç Kupası’nda şampiyonlar hafta sonu oynanan maçlarla belli oldu

Sağlamer ve Samani şampiyon

Cumhurbaşkanlığı Satranç Kupası’nda şampiyonlar hafta sonu oynanan maçlarla belli oldu

14 Ocak 2020 Salı 22:49
Sağlamer ve Samani şampiyon

KKSF 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası önceki gün oynanan son tur karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Genel Kategoride FM Yamaç Samani, Kadınlar Kategorisinde Ayşen Sağlamer, elde ettikleri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve topladıkları 4’er puan ile Şampiyon oldular.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın açılış hamleleriyle 10 Ocak 2020 tarihinde başlayan şampiyona, 10, 11 ve 12 Ocak 2020 tarihleri süresince 5 tur üzerinden Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirildi. Doç.Dr. Hasan Samani’nin direktörlüğünü yaptığı turnuvada Uluslararası Hakemimiz Havva Doğan ile deneyimli Ulusal Hakem Ahmet Kansal görev aldı.

Şampiyona sonucunda final sıralama şu şekilde oldu;

Genel Kategori

YAMAÇ SAMANİ: 4 puan

EKİN ARCA: 3 Puan

MUSTAFA SAKALLI: 2.5 Puan

ALİ NAİLER: 2.5 Puan

ÜMİT ANTEL: 2.5 puan

ERDOĞAN BARIŞSEVER: 2.5 puan

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EVRİM KANSAL: 2.5 puan

ÇAĞIN KANSAL: 2.5 Puan

CENGİZ HASMAN: 2.5 Puan

HALİL ŞENTUĞ: 2 puan

HÜSEYİN SERBÜLENT:2 puan

RÜÇHAN GİRİŞ: 1,5 puan

Kadınlar Kategorisi

AYŞEN SAĞLAMER: 4 puan

AYTEN CANDAN AĞDELEN: 3.5 Puan

SİMGE USLU:2 puan

GÜL ŞEB: 2 Puan

NEZAFET NAY: 2 Puan

GÖZDE HAKSAYAR: 1.5 puan

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Satranç Kupası
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