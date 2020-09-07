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Sabri yuvada kaldı

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:03
Sabri yuvada kaldı
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1.lig ekiplerinden Mormenekşe Kulübü iç transferde oyuncuları ile anlaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Emre Kuvvetlişahin ile yeniden anlaşan Mormenekşe, önceki akşam ise genç ve başarılı defans oyuncusu Sabri Çiftçioğlu ile anlaşmaya vardı. Asbaşkan Metin Menekşeli’nin girişimleri ile yeniden anlaşma sağlanan Sabri ile bu yıl takımın gençleştirme hamlesine bir katkı daha sağlanmış oldu. Metin Menekşeli yaptığı açıklamada ileriye dönük bir takım kurmak için çalışmaların devam ettiğini, takımda ki genç oyuncuların yanına transferlerin devam edeceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 06.09.2020 18:05
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