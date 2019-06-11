Rüzgar sörfü keyfi başladı

Güzelyurt’ta bulunan Heaven Sörf Okulu’nda 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ada genelinde ve yurtdışından kite surf sporcularının katılımıyla muhteşem bir festival gerçekleşti. Klasik araba ve kamp seven macera tutkunları gün boyu suda kayarak rüzgarın tadını çıkarırken kıyıda da kesintisiz müzik eşliğinde eğlendiler.

Toplamda 80’e yakın sörfçü bu etkinlikte buluştular. Özellikle yaz sezonunda Kıbrıs’ın batısında bulunan bu bölge rüzgar yönünden diğer bölgelere göre daha zengin olduğu için sörf severlerin buluşma noktası haline gelmiş. Haliyle de böyle olunca bu gibi güzel etkinlikler kaçınılmaz oluyor.