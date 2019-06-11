banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93698
ALTIN
246.044
DOLAR
5.7819
STERLİN
7.3657
EURO
6.5440
Değirmenlik köyüne ateş düştü
DEĞİRMENLİK KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ
Burası Devlet Daireleri'nin olduğu bölge
BURASI DEVLET DAİRELERİ'NİN OLDUĞU BÖLGE
Kavga zanlıları tutuklu yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Eşini bıçakla yaralayıp, öldürmekle tehdit etti
EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYIP, ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Rüzgar sörfü keyfi başladı

Rüzgar sörfü keyfi başladı

11 Haziran 2019 Salı 08:23
Rüzgar sörfü keyfi başladı

Güzelyurt’ta bulunan Heaven Sörf Okulu’nda 31 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ada genelinde ve yurtdışından kite surf sporcularının katılımıyla muhteşem bir festival gerçekleşti. Klasik araba ve kamp seven macera tutkunları gün boyu suda kayarak rüzgarın tadını çıkarırken kıyıda da kesintisiz müzik eşliğinde eğlendiler.

Toplamda 80’e yakın sörfçü bu etkinlikte buluştular.  Özellikle yaz sezonunda Kıbrıs’ın batısında bulunan bu bölge rüzgar yönünden diğer bölgelere göre daha zengin olduğu için sörf severlerin buluşma noktası haline gelmiş. Haliyle de böyle olunca bu gibi güzel etkinlikler kaçınılmaz oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Heaven Sörf Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşınses’in Yıldız’ı parladı
Yaşınses’in Yıldız’ı parladı
Rifat Forest’i istiyor
Rifat Forest’i istiyor
Okçuluk Federasyonu organizesinde Minik Yıldız ve Genç sporcular Lefkoşa’da yarıştılar
Okçuluk Federasyonu organizesinde Minik Yıldız ve Genç sporcular Lefkoşa’da yarıştılar
Okan Atav Ozanköy’de
Okan Atav Ozanköy’de
Nedim satış listesinde
Nedim satış listesinde
Osman Yurtkan karışık çiftlerde şampiyon
Osman Yurtkan karışık çiftlerde şampiyon
FIFA ile görüştüler
FIFA ile görüştüler
Sualtı renklendi
Sualtı renklendi
Antrenör semineri yarın başlayacak
Antrenör semineri yarın başlayacak
St. Hilarion’a tırmandılar
St. Hilarion’a tırmandılar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim