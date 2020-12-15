“Ruso” ışıklandırılmayı bekliyor

Kompleks durumuna gelen stad ve çevresindeki sahalarla birlikte birçok yeni projenin de yaşama geçirilmesi planlanıyor

1974 sonrasında inşa edilen ve yaklaşık onbeş yıl boyunca Küçük Kaymaklı yanında hemen hemen tüm Lefkoşa futbol takımlarının maç ve antrenman yaptığı stad olan Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın ışıklandırılma çalışmaları henüz tamamlanamadı. Tam bir futbol kompleksi durumuna gelen stad ve çevresindeki sahalarla birlikte birçok yeni projenin de yaşama geçirilmesi planlanıyor.

“Muhatab bulamıyoruz”

Stadın ışıklandırılmasıyla ilgili konuşan Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina, projenin hazır olduğunu kaydetti. Projenin üzerlerine düşen kısmını tamamladıklarını belirten Aşina, buna karşılık Spor Dairesi veya diğer ilgili kurumlardan muhatab bulamadıklarından yakındı. Işıklandırma projesinin tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa’nın neredeyse göbeğinde gece maçlarının oynanabilmesine imkan bulacaklarına da dikkat çeken Aşina, konuyla ilgili devlet yetkililerinin biran önce gereken ilgiyi göstermelerini istedi.

Çalışmalar devam ediyor

Ruso Stadı’ndaki geliştirme amaçlı çalışmalar devam ediyor. Antrenman amaçlı sentetik zeminli sahanın yapımının ardından altyapı takımları daha rahat çalışma yapma imkanı buldu. Bu sahanın ön kısmına da dükkanlı apartman yapılması projesi hazırlanıyor. Ayrıca stad içindeki reklam panolarına daha fazla reklam alma çalışması da yapan Başkan Aşina ve kulüp yönetimi, tribünlerin iyileştirilmesi ve tribün arkasına bir restoran projersinin de gündemde olduğu belirtildi.